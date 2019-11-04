شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يغادر إلى اليونان لحضور المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي «ميدوزا- 9» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متوجهًا إلى اليونان، لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك «ميدوزا- 9».

ويعقد القائد العام خلال الزيارة لقاءات رسمية مع وزيرا دفاع اليونان وقبرص وكبار المسؤولين في القوات المسلحة اليونانية والقبرصية لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وزيادة مجالات التعاون العسكري والأمني المشترك، حيث تستمر فعاليات التدريب الذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية غرب جزيرة كريت باليونان خلال عدة أيام وبمشاركة طلبة الكلية البحرية بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة.

ويعد التدريب المشترك «ميدوزا- 9» من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التي تنفذ في نطاق البحر المتوسط، وبما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون في فرض السيطرة البحرية وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية والتصدى لأى عدائيات محتملة.