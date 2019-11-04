شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقفز 90 مركزًا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على مدى انعكاس مشروعات الطرق التي نفذتها الدولة على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018, والمركز 75 عام 2017, والمركز 107 عام 2016, والمركز 110 عام 2015، والمركز 118 عام 2014، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.

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وأبرز الإنفوجراف، قيمة مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2007 حتى 2019- والذي تتراوح قيمته من 1 نقطة «أسوأ قيمة» إلى 7 نقطة «أفضل قيمة»- وذلك على النحو التالي: 5,1 نقطة عام 2019, مقارنة بـ 4,5 نقطة عام 2018, و3,9 نقطة عام 2017, و3 نقطة لعامي 2016 و2015, و2,9 نقطة عام 2014, و2,7 نقطة عام 2013, و2,9 نقطة عام 2012, و3,4 نقطة عام 2011, و3,7 نقطة عام 2010, و3,5 نقطة عام 2009, و3,4 نقطة عام 2008, و3,3 نقطة عام 2007. وجاء في الإنفوجراف، أنه من المستهدف تنفيذ 7000 كيلو متر ضمن المشروع القومي للطرق، تم تنفيذ فعلياً 5000 كيلو متر، وجاري تنفيذ 2000 كيلو متر، فضلاً عن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بإجمالي 5000 كيلو متر.

ورصد الإنفوجراف، مدى انعكاس مشروعات إنشاء وتطوير الطرق على معدلات الحوادث خلال الفترة من 2014 حتى 2018، حيث انخفض عدد الحوادث خلال الفترة المشار إليها بنسبة 41,1%، لتصل إلى 8480 حادثاً عام 2018، مقارنة بـ 11098 حادثاً عام 2017, و14710 حادثاً عام 2016, و14548 حادثاً عام 2015, و14403 حادثاً عام 2014, كما انخفض عدد الوفيات أيضاً خلال الفترة المشار إليها بنسبة 50,5%، لتصل إلى 3087 متوفياً عام 2018، مقارنة بـ 3747 متوفياً عام 2017، و5343 متوفياً عام 2016، و6203 متوفياً عام 2015، و6236 متوفياً عام 2014, وأخيراً انخفض كذلك عدد الإصابات خلال الفترة المشار إليها بنسبة 51,1%، ليصل إلى 11803 مصاباً عام 2018، مقارنة بـ 13998 مصاباً عام 2017, و18646 مصاباً عام 2016, و19325 مصاباً عام 2015, و24154 مصاباً عام 2014.