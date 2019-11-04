شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس زياد العليمي و4 آخرين في «خلية الأمل».. والمتهمون ينكرون الاتهامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين، حبس 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الأمل»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهم «زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، وكمال سعد الدين».

Advertisements

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية على العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

كانت وزارة الداخلية قد كشفت في بيان لها عن القضية وقالت إن مخططا عدائيا أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل» التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو. وتم ضبط عدد من المتورطين في الخلية للتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية الموجودين بالبلاد، من بينهم «مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربري» حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية – بحسب بيان الداخلية- ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.

وعلى مدار 5 جلسات تحقيقات استجوبت النيابة المتهمين في القضية ونفوا الاتهامات المنسوبه لهم، وبحسب 3 محامين حضورا التحقيقات فإن النيابة واجهت المتهمين بتحريات وصفوها بالمرسله أجرتها أجهزة الامن تتضمن اتهامات بتشكيل تنظيم يهدف إلى تنفيذ اعمال عدائية ضد الدولة. وقال المتهمون في التحقيقات ان تلك التحريات مسيسة ولا أساس لها من الصحة.