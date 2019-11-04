شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» ترُد على «تزوير مستندات» تصدير طيور مصرية موبوءة إلى الكويت (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لا تصدر لحوم دواجن إلى غينيا، مشيرة إلى أن عمليات تصدير الدواجن المصرية تكون وفقًا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، وقواعد الاستيراد لكل دولة تستورد دواجن مصرية وفقا لهذه المعايير.

وأضافت «محرز»، ردًا على ما تم تداوله بشأن تصدير دواجن مصرية من غينيا الجديدة إلى الكويت، على أنها «دواجن مصرية»، من خلال تغيير منشأ الإنتاج لتكون دواجن من غينيا، «غير صحيح».

وتابعت «محرز» لـ«المصري اليوم» أن هناك عددًا من الشروط والضوابط المتبعة التي يجب توافرها لحصول شركات الدواجن على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالسماح لها بتصدير الدواجن ضمن مشروع المناطق الخالية من أنفلونزا الطيور ومنها تطبيق جميع اشتراطات المزرعة وخلوها من أنفلونزا الطيور، والانضمام إلى برنامج إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من مرض إنفلونزا الطيور.

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وأوضحت «محرز»، أنه يتم منح رخصة التصدير بعد تطبيق شروط وإجراءات الأمان الحيوى كاملة، وتطبيق برنامج تسجيل المنشآت الداجنة، وتطبيق معايير الأمان الحيوي والبعد الوقائى المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في باريس OIE.

وأشارت «محرز»، إلى أن مدة البرنامج المتبّع لمزارع الدواجن الخالية من المرض، هي عام قبل السماح لها بالتصدير، وأخذ عينات من المنشأة كل 21 يومًا وتحليلها بمعرفة أجهزة الهيئة والمعمل القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، ومعهد بحوث صحة الحيوان.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى إنه في حالة التأكد من سلبية العينات الواردة من الدواجن وخلوها من مرض أنفلونزا الطيور، فإن المنشأة تحصل على الشهادة المعتمدة دوليا من الهيئة ويسمح لها بتصدير إنتاجها فورًا، مشيرة إلى أن المنشآت الداجنة المستوفاة جميع الشروط يتم إعلان مزارعها خالية من أنفلونزا الطيور، طبقا لبرنامج اعتماد المنشآت الخالية، المتوافق مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

سبق ونشرت صحيفة «الراي» الكويتية، وثائق تزوير وتحايل لإدخال طيور من مصر إلى الكويت بشهادات منشأ غيني، في ظل منع استيراد الطيور المصرية، ووضعتها أمام مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لتتحرك الهيئة أخيرًا وتصدر قرارًا بمنع استقبال أي إرسالية طيور من دولة غينيا ما لم تكن شهادات المنشأ مصدقة رسمياً من سفارة الكويت فيها، ومن وزارة الخارجية الكويتية، ويصدار تصريح استيراد لها.