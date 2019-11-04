شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة البرلمان» تحيل «تعديات الأراضي» بحلوان للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إحالة ملف التعدى على قطعة أرض بمساحة 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، إلى النائب العام.

وطلب عامر، من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باستخدام كل صلاحياته لإزالة التعديات على هذه المنطقة وكافة المناطق، كما ألقى باللوم على رئيس حى حلوان لعدم متابعته الدقيقة للأرض والعمل على إزالة التعديات، مؤكدا أن التعدى على أراضى الدولة مشكلة خطيرة، مضيفا «ونعلم الحل لكن الجميع يتنصل من مسئولياته، ويجب أن يكون هناك آلية فورية لإزالة التعديات، ولا يمكن أن تتم جريمة اعتداء على أرض دون تواطؤ».

وقال النائب رضا البلتاجى، مُقدم طلب الإحاطة، إن ما يحدث على الأرض من تعديات لبناء عقارات ومقابر واستغلالها من جانب بعض البلطجية للتربح من ورائها يعد كارثة حقيقية وضياع لهيبة الدولة، مضيفا أن تلك الأرض تم تخصيصها لتكون منطقة صناعية ولكن المسئولين تركوها «نهيبة» للبلطجية وللتعدى عليها.

وحمل «البلتاجى»، الحكومة المسؤولية كاملة عن ضياع تلك الأرض والتى كانت ستوفر 50 ألف فرصة عمل لأهالي وشباب المنطقة، بالإضافة إلى خلق مناطق عشوائية جديدة ومناطق ستكون ملاذا للإرهاب، مضيفا: «كما أننا سنكون مطالبين بمد تلك العشوائيات بالمرافق من غاز ومياه وكهرباء، الأمر برمته يمثل كارثة»، ومن جانبه قال النائب حمدى عبدالوهاب إن الأرض تم التعدى عليها وتلك التعديات لم يتم إزالتها بحجة الدواعِ الأمنية، مطالبا بقرار تخصيص لتلك المساحة.

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فيما أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إزالة التعديات القائمة على قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية.

وتعهد المحافظ بالبدء فوراً في إجراءات الإزالة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبين رضا البلتاجى، وحمدى عبدالوهاب، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، حسبما ورد بطلبا الإحاطة، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقال «عبدالعال» إن محافظة القاهرة هي الأولى في استرداد أراضى الدولة على مستوى الجمهورية هذا العام، لافتا إلى أن المحافظة استردت أراضٍ مُعتدى عليها بقيمة 40 مليار جنيه، قائلا «لا نتأخر ومعنا أطراف أخرى في المشكلة، والمسئولية مشتركة».

ولفت المحافظ إلى أنه تم اعتماد مخطط المنطقة الصناعية، وأن المحافظة حصلت على موافقات مجلس الوزراء ويتم مخاطبة الجهات المعنية من خلال المركز الوطنى لاستغلال أراضى الدولة للبدء في تنفيذ المنطقة الصناعية.

وأضاف رداً على طلبي الإحاطة أن تلك المنطقة تبلغ مساحتها مليون و800 ألف متر مربع وتقع في المنطقة الصناعية لحلوان والتبين، لافتا إلى أن المحافظة بدأت في إعادة تخطيط المنطقة بالكامل، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وتم الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه تم عرض مذكرة رسمية من أجل الاستغلال الأمثل لهذة المنطقة على المركز الوطنى للتخطيط واستغلال أراض الدولة، وتم استعجاله في 27 أكتوبر الماضى من أجل اتخاذ الخطوات العملية، لافتا إلى أن التعديات تمثل عبء كبير ولكن يتم التنسيق بين المحافظة وجهاز الأمن والمنطقة المركزية للقوات المسلحة من أجل إزالة التعديات.