شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبرلمان: رئيس مدينة رشيد «سب الدين» وأصدر «أصوات شاذة بأنفه» للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ما اعتبرته «إهانة» موجهة من رئيس مدينة رشيد للمواطنين، حيث قام بسبهم بألفاظ نابية.

وقال النائب محمد عباسي، عن دائرة رشيد بمحافظة البحيرة، في طلب الإحاطة المقدم منه للجنة، إن رئيس مجلس ومدينة رشيد يتلفظ تجاه الموظفين بألفاظ غير لائقة وأصوات «شاذة بأنفه» بل وصل الأمر إلى «سب الدين»، لهم أثناء الاجتماعات التنفيذية لمديري الإدارات المختلفة بما فيهم من سيدات مما أدى إلى استياء الجميع من عدم احترامهم وتعمد إهانتهم.

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كما حمل «عباسى»، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، المسؤولية لرئيس مجلس مدينة رشيد عن حادثة القطار التي أفجعت الدائرة، وأودت بحياة أطفال أبرياء تحت عجلات القطار بسبب عدم إغلاقه للمنافذ والمعابر غير الشرعية والرسمية، كما حمله مسؤولية كارثة أطنان الاسماك النافقة نتيجة عدم التنسيق بين أصحاب الأقفاص السمكية ومسؤولي الري بالمركز، الأمر الذي أثر بالسلب على السوق المحلي وارتفاع أسعار الأسماك بسبب قلة المعروض.

من جهته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، موجها حديثه لرئيس مدينة رشيد: «هناك شكوى من 1000 شخص مٌقدمة ضد رئيس مجلس مدينة رشيد، بسبب إساءة معاملته للمواطنين والتلفظ بألفاظ خارجة وصلت لسب الدين، ولو ثبت صحة هذه الشكوى يجب عليك أنت ووزيرالتنمية المحلية ورئيس الحكومة الاستقالة».

وأضاف «عابد»: «من لا يحترم المواطن عليه الرحيل، فلأول مرة يتقدم 1000 شخص بشكوى ضد موظف عام يسب الدين»، مشيرا إلى النيابة العامة تحقق في الأمر.

فيما نفي اللواء عماد الدكرورى، رئيس مركز ومدينة رشيد، خلال اجتماع اللجنة، ما جاء بطلب الإحاطة، قائلا:«هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق، والنيابة الإدارية حققت في الشكاوي الخاصة بالإساءة للمواطنين، وحفظت الشكاوي باعتبارها كيدية».