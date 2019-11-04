شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إير كايرو: هناك مخططا لجعل الشركة ذراعا قويا لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف رئيس شركة إير كايرو، أنه تم الانتهاء من دمج شركة إكسبرس بالكامل إلى شركة الخطوط الجوية لمصر للطيران، وأيضا قطاع عمليات الشحن الجوي، وأكد على حرص مصر للطيران للتغلب على كافة المعوقات التي تواجه إير كايرو.
وافتتح وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولى، والتى تشمل التشغيل التجريبى لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا فى موسم الشتوى الحالى الذى من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.
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