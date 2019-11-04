شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: 50 واعظًا وواعظة ينطلقون فى قوافل توعوية إلى أسوان والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم قوافله التوعوية التى ينفذها بشكل أسبوعى، حيث توجهت قوافل الأسبوع الجارى إلى محافظات، أسوان والفيوم والسويس والبحيرة، بالإضافة إلى مدينة السادات بالمنوفية ودار السلام بالقاهرة، بمشاركة 50 واعظًا وواعظة، فى إطار توجيهات شيخ الأزهر باستمرار الجهود التوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر والوصول إلى الجمهور فى مختلف أماكن تواجدهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن القوافل يتناسب إطلاقها مع ذكرى ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم، وما يقتضيه ذلك من الحاجة إلى بيان جوانب الرحمة والسلام والتضامن الاجتماعى فى حياة النبى للاقتداء بها، وإظهار المعنى الإنسانى للإسلام اقتباسًا من مواقفه صلى الله عليه وسلم، فى تعامله مع المسلمين وغير المسلمين.

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أضاف عيّاد أن القوافل تركز فى برنامجها على المعالجة الشاملة للمشكلات المجتمعية ووضع الحلول المناسبة لها من خلال بيان المواقف العملية من حياة النبى صلى الله عليه وسلم، وضرب أمثلة لتعاملاته اليومية مع الجميع، واستماعه للناس ولينه فى الحديث وعطفه على الصغير والكبير.

أشار الأمين العام إلى أن برامج القوافل تستهدف أيضًا التأكيد على أهمية بناء الشباب، من خلال مواقفه صلى الله عليه وسلم مع الشباب، و توجيهاته لهم من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه وأسرته.