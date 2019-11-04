أمين "المرشدين السياحيين" يشرح كيفية تطبيق أعضاء النقابة لضريبة القيمة المُضافة

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وأضاف الشامى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه للحصول على شهادة التسجيل لابد من تقديم "بطاقة الرقم القومى، البطاقة الضريبية، صورة من ترخيص وزارة السياحة، صورة من كارنيه النقابة"، ويتم إبلاغ مصلحة الضرائب، بكل عمل يقوم به المرشد السياحى، حيث تضيف الشركة نسبة 10% قيمة الضريبة، ويحصل على صورة إيصال سداد الشركة لقيمة الضريبة، دون خصم أى شئ من أجر المرشد السياحى.
وأكد أن شركات السياحة، مُلزمة بإعطاء إيصال للمرشد بالمبلغ الذى تم توريده للمصلحة، ويقوم المرشد بإعطاء بعمل الإقرار بموجب الإيصال سواء إلكترونيا من خلال موقع مصلحة الضرائب، أو يدويا فى مأمورية الضرائب، لافتا إلى أنه ممنوع منعا باتا أن يتم اتخاذ أي إجراء أو مخالفة ضد أي مرشد قبل الرجوع للنقابة العامة، لافتا إلى أنه لحل تلك المشكلة كان من بين ضمن بنود البروتوكول تشكيل لجنة ثلاثية "غرفة الشركات، والنقابة العامة للمرشدين السياحيين، ومصلحة الضرائب"، للاجتماع بشكل شهرى، لحل مشاكل التطبيق أولا بأول، وتسهيل الاجراءات على أعضاء النقابة والضرائب.
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