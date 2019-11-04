شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: 10 ملايين جنيه من التأمين التكافلى لصندوق الاستثمار الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تشكيل لجنة لدراسة التبرع لصالح صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" من فوائد نشاط التأمين التكافلى التى لم تصل لأصحابها، ووافقت اللجنة على التبرع بـ10 ملايين جنيه للصندوق.

وأكد عمران، على هامش إطلاق أول صندوق خيرى مصرى لدعم ذوى القدرات الخاصة، على أنه سيتم تسليم شيك بالمبلغ خلال احتفالية الهئية المقرر عقدها، مضيفا أن صناديق الاستثمار الخيرية مهمتها دعم التنمية فى مصر متوقعا المزيد من الإقبال خلال الفترة القادمة لإنشاء صناديق خيرية.



ودعا المسئولون والمساهمون بالصندوق بتشجيع العاملين لديهن لدعم الصندوق، مؤكدا على تبرعه الشخصي بـ10 آلاف وثيقة للصندوق بواقع 10 جنيهات للوثيقة.

جاء ذلك خلال احتفالية اطلاق صندوق "عطاء" أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب بحضور وزيرة التضامن الاجتماعىّ والدكتورة نفين القباج نائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والدكتور شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعىّ والدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لإعاقة.