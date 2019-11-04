شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى مابوتو يقوم بزيارة لمقر هيئة التلفزيون الموزمبيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام سفير مصر لدى موزمبيق حاتم الألفى بزيارة إلى مقر هيئة التلفزيون الموزمبيقى TVM، حيث كان فى استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة والذى رافقه فى جولة داخل قطاعات التلفزيون المختلفة، وكذا المبنى الجديد للتلفزيون المقرر افتتاحه عام 2020. Advertisements يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإعلامى مع الدول الأفريقية. وقد أبدى رئيس مجلس إدارة تلفزيون موزمبيق تقديره للدعم الذى قدمته مصر للتلفزيون الموزمبيقى خلال السنوات الماضية، خاصةً فى مجال تدريب الكوادر، معربًا عن تطلعهم لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، حيث أشار السفير الألفى إلى استعداد مصر لتكثيف التعاون الثنائي.

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