وزير الطيران: جارى الانتهاء من مطار برنيس لاستيعاب 600 راكب فى الساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن تتم المراجعات النهائية لوضع الاستعدادات النهائية لافتتاح التجريبى لمطار برنيس والذى يتم تشييده جنوب مدينة مرسى علم، حيث تم تخطيط المطار لاستيعاب 600 راكب فى الساعة، بتكلفة 430 مليون جنيه.
وأوضح الطيار شريف عزت، رئيس شركة إير كايرو، أن شركة الخطوط الجوية التابعة لشركة مصر للطيران حققت إيرادات تتعدى مليار جنيها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وأنه شركة مصر للطيران حققت أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوى بالإقلاع من مطار سياتل بأمريكا الي مطار القاهرة الدولى.
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