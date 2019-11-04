شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يعلن إنشاء موقع إلكترونى لأنشطة الصندوق الخيرى لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة صندوق عطاء الخيرى أنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارة أموال الصندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتحقيق أفضل عائد، وقد تنازلت الشركة "عن أتعابها مساهمة فى دعم رسالة الصندوق.

وأضاف الدكتور شريف، أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، وسينشئ الصندوق موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه فى مجال العمل الخيرى والاجتماعى.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق صندوق "عطاء" أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب بحضور وزيرة التضامن الاجتماعىّ والدكتورة نفين القباج نائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والدكتور شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعىّ والدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لإعاقة.

