شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى حسن أول مذيعة كفيفة تقدم احتفالية إطلاق صندوق دعم ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت رضوى حسن، أول مذيعة كفيفة فى مصر، احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين بإطلاق صندوق (عطاء ) أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة.



وسيتم طرح وثائق عطاء سيكون عن طريق الاكتتاب العام، غدا لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز الشهرين لتنتهى فى 4 يناير 2020 ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور 5 أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق صندوق "عطاء" أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب بحضور وزيرة التضامن الاجتماعىّ والدكتورة نفين القباج نائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والدكتور شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعىّ والدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة.