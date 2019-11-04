شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدرب الدعاة وأئمة المناطق على المستجدات العصرية فى معسكر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاوقاف، مواصلة عمل الفوج الثالث لمعسكرات تدريب الدعاة المتميزين وأئمة المناطق بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية.

ونظمت الوزارة جولة ترفيهية للأئمة الناجحين فى مسابقة إمام منطقة المشاركين فى الفوج الثالث لمعسكر أبى بكر الصديق كان معهم خلال الجولة الدكتور خالد السيد غانم، مدير عام البحوث والدعوة بوزارة الأوقاف، والمشرف على المعسكر ، والشيخ إبراهيم محمد إبراهيم عضو المركز الإعلامي بديوان عام الوزارة.

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وتضمن البرنامج الترفيهى زيارة للمعالم الأثرية والثقافية بمدينة الإسكندرية، التى من بينها (مسجد سيدى المرسى أبو العباس، ومسجد الإمام البوصيرى، ومكتبة الإسكندرية )، وخلال الجولة أبدى جميع المشاركين إعجابهم الشديد بعظمة وروعة التراث الحضارى المصرى والإسلامى، مؤكدين أن مصر ستظل قوية وصاحبة حضارة رائدة فى البناء والتشييد.

وأعرب الأئمة عن سعادتهم بالمشاركة فى الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقيمها الوزارة ، مؤكدين اهتمام الأوقاف بأبنائها سواء على المستوى الدعوى، أو الإدارى، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء وتعظيم قيم الانتماء والتفانى فى إنجاز العمل الوظيفى والتحفيز على ذلك بالدورات التثقيفية، والجولات الترفيهية وزيارة المعالم الأثرية التى تتميز بها مصرنا الحبيبة، مقدمين الشكر الجزيل لوزارة الأوقاف على جهودها المبذولة للارتقاء بالمستوى الثقافى للأئمة ورؤيته المستنيرة فى الخطاب الدينى، مثمنين دور الوزارة لرعايتها لهم، وما تقوم به من جهد في خدمة الدعوة.