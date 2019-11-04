شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الفقه الإسلامى الدولى يناقش مستجدات الفتوى فى دورته الـ 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الإثنين أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجمع الفقه الاسلامي الدولي فى الانعقاد بدبى لمناقشة مستجدات الفتوى ومواجهة التطرف وفتاوى الإرهاب وحماية دول منظمة التعاون الإسلامى والتعاقد الذكى وأحكامه. حضر الانعقاد مفتى مصر دكتور شوقى علام، ورئيس جامعة الأزهر دكتور محمد المحرصاوى، وأمين منظمة التعاون الإسلامى و وزير الاقتصاد الإماراتى ورئيس وأمين عام المجمع والشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة من أعضاء المجمع. ومن مصر حضر الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع الفقه الإسلامى الدولى للمشاركة فى الانعقاد الرابع والعشرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجمع الفقه الإسلامى الدولى يناقش مستجدات الفتوى فى دورته الـ 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.