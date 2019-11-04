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منظمة خريجى الأزهر بالأقصر تطلق قافلة دعوية للإسكندرية لنشر الوسطية والاعتدال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر  فى الأقصر، قافلة دعوية لمحافظة الإسكندرية برعاية  الشيخ محمد الطيب، رئيس فرع المنظمة بالأقصر، والشيخ محمد الرملى حسين، نائب رئيس المنظمة، تحقيقاً لأهداف دعوية مختلفة، منها إحياء المنهج النبوى فى ذكرى مولده، ودعم استقرار الدولة والتوعية ضد الشائعات، والوعى بقضايا المرأة.

 

 تضم  القافلة عدداً من علماء الوعظ  والواعظات والمعلمين من أعضاء المنظمة برئاسة ضياء الدين أحمد محمد الطيب، المنسق العام للمنظمة بالأقصر.

 

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من جانبه أكد ضياء الدين أحمد محمد الطيب، أن هذه القافلة هى الثانية من نوعها لمحافظة الإسكندرية، تأتي في اتجاه خطوات المنظمة لتوسيع دائرة التأثير، وتبادل الجهود الدعوية بين المحافظات، كما تجسد هذه القافلة جزءاً من جهود الأزهر والمنظمة الرامية لنشر الوسطية والاعتدال، وإحياء المنهج النبوى، عقيدةً وسلوكاً وأخلاقاً.

 

وأضاف أن القافلة ستجرى عدة لقاءات وندوات في مختلف أشكال التجمعات في المساجد ومراكز الشباب والأندية، والمدارس، كما ستضم زيارات للكنائس والمظاهر الحضارية الثقافية بالإسكندرية.

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