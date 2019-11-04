شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ندوة عن حياة النبى من الميلاد إلى البعثة بمسجد الإمام الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، ندوة غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء، بعنوان :" حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة ، من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، بمحافظة القاهرة. ويشارك فيها كل من الدكتور أحمد حسين (عميد كلية الدعوة الإسلامية ) والدكتور هانى تمام (مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين. قالت وزارة الأوقاف، إن الندوة تأتى فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. ندوة عن حياة النبى من الميلاد إلى البعثة بمسجد الإمام الحسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.