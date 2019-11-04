النقل تنهى إعارة رئيس هيئة الطرق والكبارى وتعيين "سامى فرج" قائما بالأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة النقل إنهاء إعارة اللواء نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتكليف المهند سامى فرج نائب رئيس رئيس الهيئة للقيام بأعمال رئيس الهيئة مؤقتا. كان وزير النقل كلف نادر سمير لتولى منصب رئاسة هيئة الطرق والكبارى فى إبريل 2018 خلفا للواء مهندس عادل ترك الذى تولى منصب رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى، التابعة لوزارة النقل عقب بلوغه السن القانونية.

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