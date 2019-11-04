شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

فيديو .. مشادة بين صحفية سورية وجندى تركى شمال البلاد : هذه أرضنا

تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لصحفية سورية تتجادل مع جندى تركى كان ضمن دورية روسية تركية فى مدن الشمال السورى.

3 زرافات و2 حمار وحشى لحديقة حيوان الجيزة خلال 90 يوما.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه سيتم بدء إجراءات استيراد 3 زرافات و2 حمار وحشى من جنوب إفريقيا إلى حديقة حيوان الجيزة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية مباشرة على العرض المقدم من جنوب إفريقيا، من خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض.

"حرس الحدود" يضبط 113 عربة تستخدم فى أعمال التهريب و4707 مهاجرين غير شرعيين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم، حيث نجحت قوات حرس الحدود من ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع و 48 خزنة و مسدس وعدد (3045) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (5831) كيلو جرام من جوهر الحشيش و (7082) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى (59) كيلو جرام من مادة الأفيون و (1,579,890) قرص مخدر ، واكتشاف وتدمير (2) مزرعة بانجو و(3) مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان ، وضبط عدد (113) عربة تستخدم فى أعمال التهريب .

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، جهود الجيش والشرطة لـ مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم، حيث استطاعت اكتشاف وتفجير عدد 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

فيديو.. كثافات مرورية متحركة أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة

شهد

محور صفط اللبن

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، اليوم الاثنين، حالة من الكثافات المرورية المتحركة أعلى الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه جامعة القاهرة، بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور والخدمات الأمنية، للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات.

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم، والتى استطاعت فيها القوات الجوية استهداف وتدمير (14) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 115) عربة دفع رباعى (9 على الاتجاه الشمالى الشرقى – 52 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى – 54 على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادات خاصة لبدء احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بالمطار، والتي تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في الموسم الشتوي الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019

صحيفة أمريكية تطالب بمراجعة شاملة لعلاقات واشنطن وأنقرة بسبب جرائم أردوغان

طالبت صحيفة ميتشيجان دايلى الإدارة الأمريكية بضرورة إعادة النظر فى العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مشيرة إلى أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الشمال السورى والتخلى عن الأكراد الذين كانوا فى طليعة الكيانات التى تحارب داعش كشف عن الوجه الحقيقى للأتراك.

الطيران المدنى تفتتح اليوم أعمال تطوير مطار شرم الشيخ بتكلفة 800 مليون جنيه

تفتتح وزارة الطيران المدني ، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولى، والتى تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدنى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في الموسم الشتوى الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

مصر تترأس أعمال الاجتماع الـ35 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الكهرباء العرب

بدأت أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الوزارى العربى للكهرباء فى دورته الـ13 التى تعقد غدا الثلاثاء.