شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمطارات: تطوير المنظومة الأمنية سبب عودة السياحة الإنجليزية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن الهيئة المصرية للطيران تسلمت مطار شرم الشيخ عام 1982، بعد تحرير أرض سيناء، وكان يحتوى على ممر واحد فقط لهبوط وإقلاع الطائرات.

وأضاف رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولى، أنه فى عام 2007 تم إنشاء مبنى الركاب رقم 1 ويحتوى 76 كاونتر مزدوج للسفر والوصول، مشيرا إلى أنه تم تطوير سيور نقل الحقائب بتكلفة 510 ملايين جنيه، وأن تطوير المنظومة الأمنية هو السبب الأساسى فى عودة السياحة الإنجليزية إلى مطار شرم الشيخ الدولى، وتم تطوير المنظومة الأمنية والكشف عن الحقائب.

وأوضح النشار، أنه تم توريد وتركيب كاميرات مراقبة حيث تم تركيب 510 كاميرا مختلفة بالمطار" 209 كاميرا بمبنى الركاب رقم 2، و248 كاميرا بمبنى الركاب رقم 1، و28 كاميرا ببوابة الدخول، وتم تركيب 2 ماكينة لفحص الأشعة المقطعية، وتم تركيب شاشات عرض للمعلومات، و2 بوابة بيوميترية، وأن مبنى الركاب 2 يهدف إلى الوصول بالمطار إلى 10 ملايين راكب سنويا.

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وأكد أنه تم تشغيل التحقيق من وصول حقائب المسافرين لأول مرة فى منظومة الطيران المدنى، وأن تحديث منظومة شبكة الحريق بمنطقة الإجراءات وصالات السفر والوصول وتركيب نظام الإطفاء التلقائى من خلال غاز نظيف للبيئة وأمن على الصحة العامة.