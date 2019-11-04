شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى انعكاس مشروعات الطرق التى نفذتها الدولة على ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، والمركز 75 عام 2017، والمركز 107 عام 2016، والمركز 110 عام 2015، والمركز 118 عام 2014، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.





وأبرز الإنفوجراف, قيمة مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2007 حتى 2019- والذي تتراوح قيمته من 1 نقطة "أسوأ قيمة" إلى 7 نقطة "أفضل قيمة"- وذلك على النحو التالي: 5,1 نقطة عام 2019، مقارنة بـ 4,5 نقطة عام 2018، و3,9 نقطة عام 2017، و3 نقطة لعامي 2016 و2015، و2,9 نقطة عام 2014، و 2,7 نقطة عام 2013، و2,9 نقطة عام 2012، و3,4 نقطة عام 2011، و3,7 نقطة عام 2010، و3,5 نقطة عام 2009، و3,4 نقطة عام 2008، و3,3 نقطة عام 2007.

وجاء فى الإنفوجراف أنه من المستهدف تنفيذ 7000 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق، تم تنفيذ فعلياً 5000 كيلو متر، وجارى تنفيذ 2000 كيلو متر، فضلاً عن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بإجمالى 5000 كيلو متر.

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ورصد الإنفوجراف مدى انعكاس مشروعات إنشاء وتطوير الطرق على معدلات الحوادث خلال الفترة من 2014 حتى 2018، حيث انخفض عدد الحوادث خلال الفترة المشار إليها بنسبة 41,1%، لتصل إلى 8480 حادثاً عام 2018، مقارنة بـ 11098 حادثاً عام 2017، و 14710 حادثاً عام 2016، و14548 حادثاً عام 2015، و14403 حادثاً عام 2014، كما انخفض عدد الوفيات أيضاً خلال الفترة المشار إليها بنسبة 50,5%، لتصل إلى 3087 متوفياً عام 2018، مقارنة بـ 3747 متوفياً عام 2017، و5343 متوفياً عام 2016، و6203 متوفياً عام 2015، و 6236 متوفياً عام 2014، وأخيراً انخفض كذلك عدد الإصابات خلال الفترة المشار إليها بنسبة 51,1%، ليصل إلى 11803 مصاباً عام 2018، مقارنة بـ 13998 مصاباً عام 2017، و18646 مصاباً عام 2016، و19325 مصاباً عام 2015، و 24154 مصاباً عام 2014.