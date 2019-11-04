شكرا لقرائتكم خبر عن 3 زرافات و2 حمار وحشى لحديقة حيوان الجيزة خلال 90 يوما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "رجائى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن موعد وصول الـ3 زرافات و2 حمار وحشى من جنوب إفريقيا إلى مصر تستغرق 90 يوما، متابعا أن استقدام 3 زرافات، منها ذكر و2 أنثى، واستيراد 2 حمار وحشى سيكون طبقا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاشتراطات الدولية لمنظمة الصحة الحيوانية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية، خاصة أنه يوجد بحديقة حيوان الجيزة فرس النهر، وكبش أروى بكثافة.
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