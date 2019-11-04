شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تروج للمتحف المصرى الكبير من خلال جناحها ببورصة لندن السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة السياحة إن الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن يعرض جزء من القطع الآثرية التى سيتم عرضها فى المتحف المصرى الكبير، حيث يعتبر الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، أحد الركائز الأساسية فى الحملة الترويجية للسياحة المصرية.

وقالت هيئة تنشيط السياحة فى تغريدة لها عبر موقع تويتر "حان الوقت لكشف النقاب عن الأحجار الكريمة التى ستجدها فى المتحف المصرى الكبير من خلال جناحنا علىWTM_London هذا العام"، ودعت متابعيها لزيارة الجناح المصرى قائلة: " تفضل بزيارتنا فى الجناح AF240 للحصول على تجربة مبكرة لما يقدمه المتحف! #WTMLDN # GEM2020".

وتعتمد وزارة السياحة على تقنية الvirtual reality لعرض مقتنيات المتحف والمقاصد السياحية المصرية خلال الجناح المصرى، مؤكدة حرصها على استخدام التكنولوجيا التفاعلية الحديثة والوسائط الرقمية والتى أصبحت السمة فى تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى والاتجاهات التسويقية العالمية.

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ويمتد الجناح المصرى هذا العام لطابقين دور أرضى مساحته 630 م2 ودور علوى تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، فى حين يبلغ عدد العارضين المشاركين بالجناح المصرى نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندقا و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويخصص الجناح لكل شركة شاشة منفصلة يتيح لها عرض المادة الخاصة بها.

وتشهد بورصة لندن الدولية للسياحةWTM2019 (World Travel Market) سنويًا مشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة، من كبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيـرة خلال فترة انعقاد المعرض.