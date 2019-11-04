شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: علماء سويديون يتوصلون لطريقة تسمح بتخزين الطاقة الشمسية لعقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن باحثين فى السويد استطاعوا تحقيق إنجاز فى مجال الطاقة من شأنه أن يسمح بتخزين الطاقة الشمسية لعقود.

وتشير الوكالة إلى أنه على مدار عقود، سعى العلماء إلى الوصول لطريقة ممكنة وفعالة لالتقاط وتخزين وإطلاق الطاقة الشمسية. ويقول باحثون فى السويد أن لديهم حلا سيسمح باستخدام طاقة أشعة الشمس عبر سلسلة من تطبيقات المستهلكين التى تقوم بتدفئة كل شىء بدءا من المنازل وحتى المركبات.

واكتشاف العلماء فى جامعة شالمرز للتكنولوجيا فى جوتنبرج كيفية تسخير الطاقة والاحتفاظ بها احتياطيا حتى يمكن إطلاقها حسب الطلب فى شكل حرارة، وذلك بعد عقود حتى من جمعها.

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وتشمل الابتكارات جزئ محاصر للطاقة، وهو نظام تخزين يعد بأداء أفضل من البطاريات التقليدية على الأقل فيما يتعلق بالتسخين وطاقة مغلفة بطبقة خارجية يمكن تطبيقها على النوافذ والمنسوجات. وقد حصلت تلك الأبحاث على إشادة من المجتمع لعلمى، ووصلت الآن إلى الاختبار الحقيقى، وهو ما إذا كان من الممكن أن يدعم المستثمرون هذه التكنولوجيا وينقلونها إلى السوق.

وتلفت بلومبرج إلى أن الاستخدام التجارى الأكثر تطورا الذى طوره الفريق هو طلاء شفاف يمكن تطبيقه على النوافذ المنزلية أو السيارة المتحركة او حتى الملابس. ويجمع الغطاء الطاقة الشمسية ويطلق الحرارة ويقل من الكهرباء اللازمة لتسخين المساحات ويحد من الانبعاثات الكربونية.