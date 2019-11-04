شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تتهم 3 قراء بازدراء القرآن الكريم وتحيلهم للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت نقابة القراء 3 أعضاء إلى النائب العام بتهمة ازدراء القرآن الكريم، وهم ممدوح إبراهيم عامر، وعبد اللاه جلال وهشام سمير عنتر.

وقال الشيخ محمد صالح حشاد، نائب نقيب قراء الجمهورية، إن عائلات هؤلاء القراء اعتادوا إهانة كتاب الله وخلط التلاوات من باب "الفزلكة" على حساب كتاب الله، ولن نسكت عن هذا بعد اليوم وبعد تنبيهات متعددة.

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وأضاف حشاد، لـ"الخليج 365"، أن جد القارئ سمير كاد يتم حبسه بنفس التهمة منذ 30 سنة، قائلا، "عائلات تورث لأبنائها ازدراء المصحف".

وأوضح نائب نقيب قراء الجمهورية أن العقاب سيطال المتلاعب أو الجاهل بكتاب الله عمداً أو جهلاً فى التلاوة، أيا كان موقعه، فنحن فى بلد ذى ميراث قرآنى ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام هؤلاء المتجرئين على كتاب الله.

وأوقف مجلس النقابة عضوية ياسر عبد الرحمن محمود، وشهرته "ياسر البتشتى" ويحمل عضوية رقم 4686، وحامد عبد الغني أحمد ويحمل رقم عضوية 2334، وهذا إجراء أولى لهما، وهما من (أبو تشت - قنا) وجابر يحيى محمود عثمان، وهو عضو فئة (ب) أى لا يحفظ القرآن كاملا لتلاعبه فى أوراق رسمية، وقيامه بمنح إجازة قرآنية موقّع عليها بخاتم مزيف للنقابة لأحمد عودة، وأحالت النقابة الإجازة واسم مانح الإجازة والحاصل عليها للنيابة العامة.