وزير الطيران: لقاء مرتقب مع الجانب الروسي لمناقشة عودة الطيران لمنتجعات مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، عن لقاء مرتقب مع الجانب الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة آخر التطورات لعودة الطيران الروسي للمنتجعات المصرية. وقال الفريق يونس المصري، خلال احتفالية افتتاح تطويرات مطار شرم الشيخ الدولي، إن تطوير الإجراءات الأمنية داخل المطارات المصرية بصفة عامة والمطارات السياحية بصفة خاصة، أحدثت طفرات كبيرة في المنظومة الأمنية وتأمين المطارات. وأعرب وزير الطيران المدنى، عن أمله في عودة الطيران الروسي إلى المنتجعات المصرية قريبا. Advertisements

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