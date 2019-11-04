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فيديو.. اعرف حالة المرور أعلى الطريق الزراعى من مدينة طوخ حتى المؤسسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعى من مدينة طوخ وحتى ميدان المؤسسة بشبرا، زحام مروري فى بعض المناطق وسيولة مرورية فى مناطق أخرى، على طول الطريق.

 

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وانتظمت الحركة المرورية من مدينة طوخ حتى قرية سنديون، وتكدست الحركة المرورية أمام السيارات من قرية سنديون حتى قرية قلما، بسبب وجود أعمال إنشاء كوبرى قلما العلوى، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

 

كما انسابت الحركة المرورية، أمام السيارات من قرية قلما حتى ميدان المؤسسة بشبرا، ما عدا بعض المناطق على الطريق، كمنطقة الدائري، ومنطقة ميت نما، وفى منطقة الفرنوانى بسبب إنشاء كوبري علوي.

 

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