شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية تقضى بوقف طعن وضع حد أدنى للمعاشات لحين الفصل أمام الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى مع الدستورى، أما التشريع الأصلى يأتى من السلطة التشريعية نفسها .
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