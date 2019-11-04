شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سويدى: المخابرات التركية اختطفت ضابطا سابقا فى الناتو وعذبته لأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثائق حصل عليها موقع نورديك مونيتور أن عملاء من المخابرات التركية عذبوا لأيام ضابط كان يعمل فى قسم المخابرات فى الناتو وتلقى تعليمه فى الولايات المتحدة، وذلك باستخدام الصدمات الكهربائية فى مكان مجهول فى عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن الكولونيل إرسوى أوز، الذى تم تعيينه قائد للواء العسكرى التركى الذى تم نشره فى قطر فى مايو 2016، تم اختطافه من قبل عملاء المخابرات التركية بالقرب من قاعدة جوية فى أنقرة فى يوليو 2016 وتم نقله إلى مكان سرى وتعرض للتعذيب. بعد ذلك تم تسليمه إلى وحدة مكافحة الإرهاب للمعالجة الرسمية فى مركز للشرطة فى حى ينيماهلى فى أنقرة، حيث يتواجد مقر المخابرات التركية. وبحسب الوثائق، فإن التعذيب استمر أيضا فى مركز الشرطة.

يبدو أن أوز قد أثار حفيظة عملاء المخابرات التركية بسبب سجله، والذى أظهر أنه يعمل كضابط تخطيط استخبارات في مقر الناتو العسكرى بين عامى 2010 و 2013 كما تابع الدراسات العليا فى ولاية كاليفورنيا من 2002 إلى 2004. كان يعمل في مديرية العمليات حتى مايو 2016، عندما تلقى مسؤولية القيام بمهمة جديدة فى الخارج. يناسب استهداف المخابرات التركية للضابط نمط الحملة التي أجرتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على تطهير وسجن معظم الضباط الموالين للغرب الذين قاموا بمهام مختلفة في التحالف العسكرى لحلف الناتو في الماضي.

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حضر أوز البالغ من العمر 42 عاما دورات تحضيرية واستخباراتية فى أنقرة بعد تعيينه قائد فى مهمة قطر فى 13 مايو 2016. تظهر وثيقة عسكرية تركية أنه التحق بفصول دراسية بين 10 و15 يوليو 2016 بينما كان كانت تركيا تتحرك لإقامة قاعدة فى الدوحة. أجرى فحوصات منتظمة للأسنان وزار هيئة الأركان العامة بعد ظهر يوم 15 يوليو 2016 لاستكمال الإجراءات النهائية لرحيله. وصل فى سيارته، وكان يرتدى ملابس مدنية ولم يكن يحمل سلاح ناري. فى ذلك الوقت، ورد أن مقر هيئة الأركان العامة تعرض لهجوم إرهابى، والذى تحول فيما بعد إلى جزء من تعبئة محدودة فى محاولة انقلابية، يعتقد كثيرون أنها كانت عملية زائفة. وقال أدوغان أوزتورك، العقيد فى قيادة الأركان، أن هيئة الأركان العامة تلقت معلومات استخبارية موثوقة أدت إلى اتخاذ تدابير وقائية طارئة وطلب من أوز المساعدة فى حماية المبنى من أى هجوم إرهابي.

عندما تم نشر المروحيات لنقل القادة من المقر، أُمر أوز أيضا بمرافقتهم. تم نقله مع كثيرين آخرين إلى قاعدة Akıncı الجوية فى أنقرة، حيث تمكن أوز من الفرار عندما شعر بوجود خطأ ما فى الساعات الأولى من يوم 16 يوليو. وبعد ذلك بفترة قصيرة، اختطفه ضباط المخابرات خارج القاعدة. فى مذكرة مكتوبة بخط اليد قدمت إلى مكتب رئيس النيابة العامة فى أنقرة فى 23 أغسطس 2016، روى أوز المحنة الرهيبة التى تعرض لها على أيدى عملاء المخابرات التركية. وقال أن ضباط المخابرات قاموا بتقييد يديه وعصب عينيه ووضعوه فى غرفة خاصة مصممة لمنع سماع الأصوات خارج جدرانها. تعرض الضابط للضرب المبرح والتعذيب بالصدمات الكهربائية، وتم استجوابه وتوجيه تهديدات بالقتل فى الغرفة.

عقب استجواب المخابرات التركية، تم تسليمه أولا إلى الشرطة فى منطقة كازان فى أنقرة ثم نُقل إلى مركز الشرطة فى ينيماهالي. أثناء الاستجواب تحت حجز الشرطة، تعرض أوز للضرب وسوء المعاملة والتهديد. فى المذكرة، تراجع أوز عن أقواله للشرطة لأنه أُجبر على إعطائها تحت الإكراه ولم يُسمح له بقراءتها. كما أكد أن الشرطة أضافت ادعاءات لم يصرح بها قط. تقاعست السلطات التركية عن الاستجابة لطلباته المتكررة بتقديم شهادة جديدة بعد سجنه.

حكم على أوز بالسجن المؤبد فى 20 يونيو 2019 بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز السابق للمحاكمة بناء على تهم الانقلاب المشكوك فيها. لم يتم التحقيق فى مزاعم التعذيب.