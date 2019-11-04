شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العال: القاهرة الأولى فى إزالة التعديات بقيمة 40 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالبدء الفورى فى إزالة التعديات القائمة على قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية.

وأكد عبد العال، أن محافظة القاهرة هى الأولى فى استرداد أراضى الدولة على مستوى الجمهورية هذا العام، لافتا إلى أن المحافظة استردت أراضٍ مُعتدى عليها بقيمة 40 مليار جنيه، قائلا: "لا نتأخر ومعنا أطراف أخرى فى المشكلة، والمسئولية مشتركة".

وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد مخطط المنطقة الصناعية، وأن المحافظة حصلت على موافقات مجلس الوزراء ويتم مخاطبة الجهات المعنية من خلال المركز الوطنى لاستغلال أراضى الدولة للبدء فى تنفيذ المنطقة الصناعية.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: رضا البلتاجى، وحمدى عبد الوهاب، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، حسبما ورد بطلبا الإحاطة، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وفى رده علي ما أثارة النائبين، قال اللواء خالد عبد العال، إن تلك المنطقة تبلغ مساحتها مليون و800 ألف متر مربع وتقع فى المنطقة الصناعية لحلوان والتبين، لافتا إلى أن المحافظة بدأت فى إعادة تخطيط المنطقة بالكامل، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وتم الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه تم عرض مذكرة رسمية من أجل الاستغلال الأمثل لهذة المنطقة على المركز الوطنى للتخطيط واستغلال أراض الدولة، وتم استعجاله فى 27 أكتوبر الماضى من أجل اتخاذ الخطوات العملية، لافتا إلى أن التعديات تمثل عبء كبير ولكن يتم التنسيق بين المحافظة والجهات المسئولة من أجل إزالة التعديات.