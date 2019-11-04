شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: المسئولون الإنجليز انبهروا بالتطور الأمنى فى مطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطيران المدنى، إن مسئولى قطاع الطيران المدنى الإنجليزى عبروا عن انبهارهم بالتطور الأمنى فى الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه تم تصميم منظومة أمنية لتتبع للراكب منذ دخوله للمطار وتتبع الحقائب والعاملين.

ووجه وزير الطيران المدنى، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولى، الشكر لجميع رؤساء الشركات التابعة لقطاع الطيران المدنى، مشيرا إلى أن إجمالى أعمال التطوير للمرحلة الأولى لأعمال التطوير بمطار شرم الشيخ الدولى تصل إلى 600 مليون جنيها، على أن يتم البدء فى المرحلة الثانية خلال أيام.

وتشمل أعمال التطوير التشغيل التجريبى لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا فى موسم الشتوى الحالى الذى من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

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ومن المنتظر، أن يفتتح وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، جميع أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولى، والتى تشمل توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

وتشمل أعمال التطوير أيضا، المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة فى ظل الكثافة التى يشهدها المطار حاليا، مما يساهم فى انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

ويأتى مشروع مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولى ضمن مشروعات وزارة الطيران المدنى لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، والتى تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فى تطوير منظومة صناعة النقل الجوى بمصر.