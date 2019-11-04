شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تدعو متابعيها لزيارة الجناح المصرى فى بورصة لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت هيئة تنشيط السياحة متابعيها من خلال صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى إلى زيارة الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن للسياحة wtm والتى انطلقت اعمالها اليوم الإثنين وتستمر حتى 6 نوفمبر، حيث افتتحت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط الجناح بصحبة عدد من ممثلي القطاع الخاص واتحاد الغرف السياحية.

وقالت الهيئة فى تغريدة لها عبر تويتر "انتهى الانتظار ، وعادWTM_London ، وسنة جديدة من المفاجآت والأشياء الفريدة التي سيتم عرضها"، وأضافت "يرحبExperienceegypt بضيوف العالم للمشاركة في هذا الحدث الرائع. مساهمتك تصنع الفارق".

ويمتد الجناح المصري هذا العام لطابقين دور أرضي مساحته 630 م2 ودور علوي تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، فى حين يبلغ عدد العارضين المشاركين بالجناح المصرى نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندق و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويخصص الجناح لكل شركة شاشة منفصلة يتيح لها عرض المادة الخاصة بها.

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وتشهد بورصة لندن الدولية للسياحةWTM2019 (World Travel Market) سنويًا مشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة، من كبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيـرة خلال فترة انعقاد المعرض.