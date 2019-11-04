عبد العال: مشروعات القوات المسلحة بلا فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القوات المسلحة تشرف فقط على المشروعات التي تمت خلال الفترة الانتقالية لأنها كانت في حاجة إلى سرعة الإنجاز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

وقال: مفيش فساد والإخراج يكون طبقا لمعايير عالمية والعمل بها يكون لعاملين مصريين من القطاعين العام والخاص ولا علاقة بهم لا من قريب أو بعيد بالقوات المسلحة.

Advertisements

وأشار إلى أن إنجاز العمل في المتحف المصري الكبير تم من خلال شركات المقاولات المدنية العامة والخاصة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بالإشراف فقط.

وقال: لا داع لإقحام القوات المسلحة، المغرضين والظلاميين كثر دائما يقولون إنها تشتغل في المشروعات لكن هي بتشرف وبتنجز، والإخراج يكون طبقا لمعايير عالمية، والجميع لاحظ في الطرق والأنفاق حتى المشروعات الاقتصادية كيف كان الإنجاز والإخراج.

وأكد عبدالعال أن القوات المسلحة ستظل قوية وجاهزة ومسلحة بأعظم الأسلحة، وهي من أفضل الجيوش على مستوى العالم، قائلا: وليقل الحاقدون ما يقولون، ودعهم يتكلمون.​