بالصور.. استعدادات خاصة بمطار شرم الشيخ قبل بدء احتفالية افتتاح مبنى 2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادات خاصة لبدء احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بالمطار، والتي تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في موسم الشتوي الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

وتزينت صالات المطار والمعدات الخاصة على أرض المهبط، بوضع بانرات إعلانية عن تشغيل مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وسط استعدادات مكثفة من فرق العلاقات العامة بالمطار لاستقبال ضيوف الافتتاح.

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وافتتح وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، جميع أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

تشمل أعمال التطوير أيضا، المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

ويأتي مشروع مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي.