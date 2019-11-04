وزير الطيران: تعاملنا مع بريطانيا "الند بالند".. وحرصنا على "السيادة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن الوزارة ترسل عدة لجان للمطارات التي تعمل فيها شركات الطيران المصرية، وترسل تقارير لسلطات الطيران هناك بملاحظات تم رصدها على الأداء الأمني خلال جولات اللجان.

أضاف وزير الطيران المدني خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، أن التعامل مع السلطات البريطانية تم "الند بالند"، وأن الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني تحرص على الارتقاء بالمنظومة الأمنية بالمطارات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على "السيادة المصرية" علي أراضيها.

وقال: نعمل على تطوير أنفسنا بشكل مستمر، خاصة على المستوى الأمني، ونتمنى أن نستمر على هذا المستوى وأن نزيد من إمكانياتنا.​