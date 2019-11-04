مدير مكتب "سكاي نيوز" يكشف خطوات بث الخبر العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، مدير مكتب سكاي نيوز بمصر، إن مهمتنا الأساسية كصحفيين ليست في اتخاذ الآراء أو المواقف أو القيام بدور بطولي، ولكن دورنا أن ننقل للمتلقي ماذا حدث ومتى وكيف.

وأضاف خلال كلمته بجلسة كيف تصنع تغطية جيدة للأحداث العاجلة بمنتدى إعلام مصر، أن اتخاذ قرار داخل غرفة الأخبار لبث خبر عاجل يقترن بكونه مهم ويخص قاعدة عريضة، أو كونه له قيمة كبيرة يترتب عليه اتخاذ قرار من عدمه.

وتابع عمر: إذا وقع حادث جلل وقررت الاستمرار في بث حدث احتفالي، فأكون قد ارتكبت جريمة في حق المواطنين وحق المهنة.

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وأشار إلى أن وسائل الاتصالات الحديثة ساهمت في زيادة التدفق الإخباري، ولكن بشكل غير مهني، وهو ما يؤكد أهمية دور الصحافة.

وأوضح أن خطوات الخبر العاجل تتمثل في الحصول على الخبر ومراجعته والتأكد منه وصياغته صياغة دقيقة، ثم بثه للجمهور، موضحا أن الخبر العاجل هو الخبر غير المجهز والذي يكون خارج خطة العمل اليومية.

وأكد أن القنوات الكبيرة دائما ما يكون لديهم مسؤول مهمات ومراسلون في كل البلدان، ولكن من ليس لديه الإمكانيات الكافية يمكنه الاستعانة بالمراسلين المحليين في البلد الذي وقع فيه الخبر، مشددا على أن الخبر العاجل يستنفر كل طاقات العمل الموجودة وذلك في مدة قصيرة. ​