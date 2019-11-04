سقوط عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية" التوك توك" بمنطقة دار السلام

أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبته القوة المرافقة لهم، بتمكن من ضبط"ع. ع .ا"19 سنة عاطل اثناء استقلاله دراجة بخارية " توك توك " مجهولة المصدر ولا يحمل ثمة أوراق ، وبمناقشته عن مصدر الدراجة اعترف بسرقتها من منطقة بئر آم سلطان ـ دائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

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وبتحريات المباحث تم التوصل إلي المجني عليه "ح. م .ح " 21 سنة سائق توك توك ، وباستدعائه تعرف على الدراجة وأتهمه بالسرقة وأضاف بأنه كان في طريقه للإبلاغ 00 تحرر عن ذلك المحضر رقم 11500 لسنة 2019م جنح القسم، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب

وتم بإرشاده ضبط الدراجات البخارية المستولي عليها بمكان إخفائها بأرض فضاء كائنة بمنطقة عزبة خير الله ـ دائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.