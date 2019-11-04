مباحث التموين تداهم مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن العقيد طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الحدائق، لإدارته المخزن "بدون ترخيص وحيازته 17,500طن مواد غذائية "أرز، سكر، زيت طعام، مايونيز، زبيب، شيكولاته، كاتشب، عش غراب، سردين، 10طن مخلل منتهى الصلاحية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.