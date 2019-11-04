بالصور.. قافلة طبية للكشف المجان على أهالي قرية شنباري بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات، مدعومةً بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية شنباري بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين قاطني القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأولى بالرعاية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.