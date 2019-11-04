القبض على صاحبة محل هاربة من دفع 2 مليون جنيه غرامات في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "س. ا .م" 32 سنة صاحبة محل أدوات كهربائية ومقيمة 7 حارة عبد القوي دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 1622/6572 لسنة 2012 الشرابية "مبانى" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت اثنان مليون وثلاثمائة ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون جنيها.

وبمواجهتها أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بالحكم الصادر ضدها أقرت به، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، إلى النيابة العامة.

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