تأجيل محاكمة ياسمين الخطيب بتهمة سب خالد يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، اليوم الإثنين، إحالة الجنحة المقامة من محامي المخرج خالد يوسف، والتي يتهم فيها الفنانة ياسمين الخطيب والإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" وآخرين، بسب وقذف موكله، إلى دائرة الخميس، وذلك للاختصاص الرقمي كقرار الجمعية العمومية، وحددت جلسة 14 نوفمبر الجاري، لنظرها.

كان قد أقام المحامي أحمد بدوي دعوى قضائية رقم 18798 لسنة 2019 جنح الدقي، بناءً على طلب موكله المخرج خالد يوسف، يختصم فيها كلًا من قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة"ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة وضيفة آخر حلقاته الكاتبة ياسمين الخطيب، بدعوى "الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به".

واختصم خالد يوسف في دعواه بسمة عبدالجواد وهبة وشهرتها "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، وياسمين سيد عبداللطيف الخطيب وشهرتها "ياسمين الخطيب"، وطارق محمود عبدالفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة القناة، ومحمد عوض، معد البرنامج.

Advertisements

وأكد "يوسف" في دعواه أنه في غصون رمضان الماضي، استضافت بسمة وهبة، الفنانة ياسمين الخطيب، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.

وسألت بسمة وهبة، ياسمين الخطيب، عن مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب وزعمت أن خالد يوسف يظهر بها

وزعمت "ياسمين" أنّ المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب للمخرج خالد يوسف و مسجلة من عام 2014، دون أن تثبت صحة نسبتها إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية أن الفيديوهات خاصة بالمخرج الشهير، مؤكدًا أنها اتهمته بجريمة لم يرتكبها.

​