تأجيل محاكمة بسمة وهبة ورانيا يوسف بتهمة سب خالد يوسف لـ 16 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمود هلال، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة رانيا يوسف واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، لجلسة 16 نوفمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل، للاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان المدعي بالحق المدني يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس برلمان من عدمه وكلفت النيابة تنفيذه.

كان قد أقام المحامي أحمد بدوي دعوى قضائية رقم 18800 لسنة 2019 جنح الدقي بناءً على طلب المخرج خالد يوسف يختصم فيها كلًا من: قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، الفنانة رانيا يوسف، بدعوى "الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به".

Advertisements

واختصم "المخرج" في دعواه كلا من بسمة عبد الجواد وهبة وشهرتها "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع على قناة "القاهرة والناس"، ورانيا سيد محمد السيد، الشهيرة بـ"رانيا يوسف"، وطارق محمود عبد الفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ومحمد عوض، معد برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على القناة الشهيرة.

وأشار المخرج خالد يوسف في دعواه أنه في غصون شهر رمضان الماضي استضافت الإعلامية بسمة وهبة بصفتها مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، الفنانة رانيا يوسف، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.

وسألت بسمة وهبة الفنانة رانيا يوسف عن مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب وزعمت أن خالد يوسف يظهر بها، فنفت الفنانة الشهيرة وجود علاقة بينها وبين خالد يوسف، كاشفة عن أنها تقدمت ببلاغ ضد من نشر هذه الفيديوهات، والذي قال إنها هي التي كانت في الفيديو الجنسي الإباحي، مضيفًا أن هذا خاتمها وهذا شعرها الأسود.

وأشارت إلى أنّ المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب للمخرج "خالد يوسف" دون أن تثبت صحة نسبته إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية أن الفيديوهات خاصة بالمخرج الشهير، مؤكدا (أي خالد يوسف) أنها اتهمته بجريمة لم يرتكبها.​