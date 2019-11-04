المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه لمتهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "حسني.ج" بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 2000 جنيه، لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "حسني. ج" بالاشتراك مع أخر، تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية، وكمية من المواد المخدرة.

وترجع الواقعة لتلقي قسم مدينة نصر، بلاغا يفيد بقيام المتهم بالاشتراك مع آخر بحيازة أسلحة وذخائر نارية، يستخدمها في سرقة وترويع المواطنين، وكمية من المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم.