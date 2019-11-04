أخبار مصر | 'القومي لأسر الشهداء' يستقبل رئيس قطاع موارد البيانات بمركز معلومات مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'القومي لأسر الشهداء' يستقبل رئيس قطاع موارد البيانات بمركز معلومات مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء أ.ح محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اللواء عصام خضر رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين المجلس والقطاع.

وخلال اللقاء، تم عرض جهود المجلس عن الفترة الماضية في مجال دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين، وخطط التطوير الإداري والخدمي بالمجلس.

كما تم عرض منظومة عمل قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات في مجالات الرصد الميداني والإعلامي ونظام إدارة البيانات.

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وتناول الاجتماع سُبل التعاون بين الطرفين، وتم الاتفاق على مشاركة المجلس في نظام التحديث اللامركزي (DMC)، بما يسهم في تعزيز تداول المعلومات بين الجهات ذات الصلة.

وقدم أمين عام المجلس الشكر لأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ورئيس قطاع موارد البيانات والوفد المرافق له، على المجهودات التي يقوم بها القطاع.

من جانبه أثنى اللواء عصام خضر رئيس القطاع على أداء المجلس وتطوير الخدمات المقدمة، سواء على مستوى الرعاية الطبية أو التأهيل، وغيرها من أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.