أخبار مصر | برنامج 'مصر النهاردة' يواصل الليلة كشف منهج كذب الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج 'مصر النهاردة' يواصل الليلة كشف منهج كذب الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، كشف منهج كذب جماعة الإخوان الإرهابية؛ حيث يقدم الليلة الجزء الثالث من سلسلة الحلقات التي ناقشت واستعرضت تاريخ عنف وكذب جماعة الإخوان، والشائعات المُضللة لتزييف الوعي وتشويه الحقائق.

وتستضيف الحلقة شريف عارف الكاتب الصحفي ومؤلف كتاب "الإخوان في ملف البوليس السياسي"، والشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.