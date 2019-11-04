أخبار مصر | "حقوق البرلمان" توصي بتفعيل قرارات الرئيس بحسن معاملة المواطنين في الجهات الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقوق البرلمان" توصي بتفعيل قرارات الرئيس بحسن معاملة المواطنين في الجهات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العباسى، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب سوء معاملة رئيس مجلس ومدينة رشيد، للمواطنين بالمركز ومنعهم من دخول مكتبه وعدم مقابلتهم وحل مشاكلهم، بضرورة تفعيل قررات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسن معامله المواطنين في كافة الجهات الحكومية لاسيما وزارة التنمية المحلية.

وأعلن عابد، تشيكل لجنة تعمل 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين وللمتابعة مع جميع الوزارات والإدارات إعادة توزيع مدونه السلوك على جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية وضرورة احترام المواطن الذى ساند الدولة كثيرا فى مراحل مختلفة من عمر الوطن.

وأحال الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وكما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة هانم حسن أبو الوفا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد صلاح خليفة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتم أيضا إحالة 51 مشروع قانون من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد محمود العتماني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.