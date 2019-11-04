أخبار مصر | أهالي العقار المائل بحي الدقي ينقلون متعلقاتهم لتنفيذ إجراءات إزالة المبنى (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهالي العقار المائل بحي الدقي ينقلون متعلقاتهم لتنفيذ إجراءات إزالة المبنى (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل أهالي العقار المائل بشارع التحرير بحي الدقي، نقل كافة متعلقاتهم من المبنى، لتنفيذ إجراءات عملية الإزالة خلال ٧٢ ساعة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد العقار رقم 144 بشارع التحرير، أمس أول السبت، والصادر بشأنه قرار إزالة نظراً لوجود ميل بالعقار وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة.

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من إجراءات الإخلاء ونقل متعلقات المواطنين والبدء فى أعمال الإزالة خلال 72 ساعة.

والتقى "راشد" عددا من السكان، وأكد لهم أن قرار الإزالة صدر بناءاً على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وذلك لثبوت وجود ميل يخل بإشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم.

وجدد تأكيده أن المحافظة وبكافة أجهزتها تدعم حقوق المواطنين دون تميز وأن سلامتهم تأتى فى أولى الإهتمامات وللسكان الحق الكامل فى الطعن على القرار.

