أخبار مصر | "خارجية البرلمان": هناك زيارات مكثفة للجنة في الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خارجية البرلمان": هناك زيارات مكثفة للجنة في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا مطولًا، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، للمناقشة التفصيلية لأطر التحرك الخارجي للجنة مع الشركاء الدوليين فى ضوء الفهم المغلوط من جانب البعض لأسس التعاون والعلاقات الدولية.

وقال كريم درويش في بيان رسمي للجنة، أن اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة ومتعددة الجوانب، حيث تناول الاعضاء جوانب الموضوع بشكل كامل وواف وتوصلت اللجنة لصياغة عدد من المحددات وأطر العمل فى اطار المصلحة الوطنية، مؤكدة على ثلاثة نقاط رئيسية، أبرزها أنها تؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد للتعاون بين الدول والشعوب خاصة وأن هناك مقررات دولية توجب على الاطراف الحوار المتبادل تحقيقا للمصالح المشتركة فالحوار الثنائي ومتعدد الاطراف هو السبيل الوحيد للتعاون الدولي وليس القرارات الأحادية أو وقف الحوار وتجميده الذي يعد عملا اصيلا للبرلمانات ولدورها ودبلوماسيتها البرلمانية فاللجنة تؤكد مجددا على الحوار وفق الأسس السابقة وليس محاولات الضغط والاملاءات واللجوء إلى ملفات مسيسة.

وأكدت اللجنة في بيانها أنها سوف تكثف من لقاءاتها وزياراتها وانشطتها مع الدول الصديقة والشريكة التي تفهمت ما قامت به مصر لاستعادة هويتها والحفاظ على كيانها كدولة وطنية وبناء مؤسساتها وتوجهاتها الإصلاحية والتنموية وملكيتها للحلول الوطنية.

وأشارت اللجنة إلى أن مصر استطاعت منذ عام 2014 أن تجتاز الحملات المكذوبة والمسيسة واستعادت مكانتها المستحقة منذ عام 2016 في كافة المحافل الدولية والاقليمية ولن تدخر اللجنة جهدا في الاستمرار في مواجهة تلك الحملات التي لن تحقق هدفها في استنزاف جهدنا لتحقيق الهدف الرئيس وهو تعزيز التنمية وتعزيز التعاون الدولي.