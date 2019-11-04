أخبار مصر | رئيس البرلمان للنواب المتغيبين: "مفيش إحساس بالمسئولية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان للنواب المتغيبين: "مفيش إحساس بالمسئولية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار تغيب نواب البرلمان، عن حضور الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، في أثناء نظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ والتي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء، حفيظة وغضب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا:"مفيش إحساس بالمسئولية".

ودعا "عبد العال"، رؤساء اللجان النوعية بالمجلس لإنهاء الاجتماعات المُنعقدة للمشاركة في الجلسة العامة.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.

ووافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وحمل قرار السيسي الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن "الجريدة الرسمية"، وفيما يلي نستعرض لكم البنود الـ5 في قرار عبدالفتاح السيسي:

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- المادة الأولى: